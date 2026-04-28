forte dei marmi nuovi fondi per le case in emergenza abitativa

A Forte dei Marmi sono stati assegnati fondi aggiuntivi per interventi di riqualificazione degli immobili comunali destinati a persone in emergenza abitativa. La decisione riguarda il potenziamento delle risorse dedicate a queste case, con l’obiettivo di migliorare le condizioni degli alloggi disponibili. Le nuove risorse si inseriscono in un progetto più ampio di interventi per affrontare le criticità abitative nel territorio comunale.

FORTE DEI MARMI – Nuovo passo avanti per le case in emergenza abitativa a Forte dei Marmi, con risorse aggiuntive destinate alla riqualificazione degli immobili comunali. Il Consiglio Comunale ha approvato una variazione di bilancio che prevede lo stanziamento di ulteriori 100mila euro per gli interventi in via degli Olmi. Le risorse serviranno per lavori sugli ingressi e sugli infissi, confermando la volontà dell’amministrazione di portare avanti un programma organico di recupero degli edifici. “ Gli ulteriori 100mila euro destinati agli immobili per emergenza abitativa di via degli Olmi rappresentano un altro passo concreto in un percorso che stiamo portando avanti con attenzione e continuità”, ha dichiarato Michele Pellegrini, presidente del Consiglio Comunale con delega all’edilizia popolare.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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