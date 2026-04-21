Avigliana insieme 2026 musica e cultura | al via la rassegna persone personaggi e personalità nella chiesa di Santa Maria Maggiore
Domenica 10 maggio 2026 alle 16:30, la chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio ad Avigliana ospiterà l’inaugurazione della XXVII edizione della rassegna culturale “Avigliana Insieme”. L’evento apre la stagione dedicata a musica e cultura, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico attraverso una serie di iniziative che si svolgeranno nel corso dell’anno. La chiesa sarà nuovamente aperta al pubblico per questa occasione, che segna l’avvio del nuovo ciclo di appuntamenti.
Domenica 10 maggio 2026, alle ore 16:30, la Chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio ad Avigliana riapre le sue porte al pubblico, inaugurando la XXVII edizione della rassegna culturale “Avigliana Insieme. Dopo la pausa invernale, lo spazio, apprezzato per la sua acustica naturale e per.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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