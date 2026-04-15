La Terra di Mezzo si prepara a tornare sul grande schermo. Durante l’ultimo CinemaCon di Las Vegas, la Warner Bros. ha finalmente rotto il silenzio su uno dei progetti più chiacchierati del momento: Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum (titolo originale The Hunt for Gollum ). Il film, diretto da Andy Serkis, si posizionerà cronologicamente tra l’addio di Bilbo Baggins alla Contea e l’inizio del viaggio della Compagnia dell’Anello. Sebbene la data di uscita sia fissata per dicembre 2027, l’annuncio del cast ha già scatenato il web. Un mix di leggende e volti nuovi: il cast completo. We’ve been waiting for you, precious. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum only in theaters 17 December 2027.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum – Svelato il cast ufficiale al CinemaCon!

Il Signore degli Anelli: Tutto su “La Caccia a Gollum”Il ritorno di Peter Jackson e Andy Serkis nella Terra di Mezzo: trama, cast e data di uscita del nuovo film.

Kate Winslet sarà la protagonista di ‘Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum’E’ notizia esclusiva di poche ore fa che l’attrice britannica Kate Winslet sarà la protagonista femminile del nuovo Il Signore degli Anelli: Caccia a...

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Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum ha il suo cast e l'attesa per il nuovo Aragorn è finitaWarner Bros. ha finalmente confermato chi reciterà ne Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, rivelando anche il nuovo interprete di Aragorn. comingsoon.it

Ecco chi sarà il nuovo Aragorn nel ‘Signore degli Anelli – Caccia a Gollum’Al CinemaCon è stato annunciato il cast del film diretto da Andy Serkis, con il ritorno di Ian McKellen, Elijah Wood e Lee Pace. La new entry invece è stata svelata con il nome di Grampasso ... rollingstone.it

Padre Pio: "forse il Signore non vuole più farsi amare da me". Era Il 15 aprile 1915 - facebook.com facebook

“Donald si crede onnipotente, ma solo il Signore lo è” Il cardinale Müller: siamo tornati ai tempi dell’interventismo di Costantino o di Napoleone Ester Palma, @Corriere x.com