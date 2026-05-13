Legittimi odio e violenze La Drag Queen fa lezione ai bimbi poi attacca i Pro Vita

Da ilgiornale.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualche giorno fa a Napoli, un performer noto come Priscilla Drag si è rivolto a un gruppo di bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni, chiedendo loro se sapessero cosa fosse una Drag Queen. Dopo aver spiegato questa figura, ha pronunciato frasi che sono state interpretate come giustificazioni di comportamenti considerati violenti e odio. In seguito, ha rivolto critiche ai gruppi legati a pro Vita, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle sue dichiarazioni.

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“Voi lo sapete che cos’è una Drag Queen?”. Così, alcuni giorni fa, a Napoli, Mariano Gallo in arte Priscilla Drag, si è presentato a un gruppo di bambini tra i 5 e i 10 anni. E poi ha aggiunto: “È una persona a cui piace giocare con i tacchi, con le parrucche, con i trucchi, con le paillettes, con i costumi molto esagerati.”. Alla fine, poi, sempre rivolgendosi ai bambini, ha chiesto: “Ma secondo voi, soltanto le femminucce possono giocare con i tacchi o con i trucchi?”. Un episodio divenuto virale che ha provocato l’indignazione di Jacopo Coghe, direttore Generale, Jacopo Coghe di Pro Vita & Famiglia e che per questo motivo è stato attaccato da “Priscilla” la quale ha pubblicato un contro-video in cui si sente l’esponente cattolico pro-life parlare con una voce modificata che lo ridicolizza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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