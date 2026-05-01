E all’Arci di Villa Fastiggi c’è ’Precaria’ | festa dibattiti e la drag queen

All’Arci di Villa Fastiggi si svolge l’evento “Precaria”, che comprende una festa, dibattiti e uno spettacolo con una drag queen chiamata Mimì Narcisse. L’iniziativa, che si tiene in una sede locale, coinvolge diverse attività durante la giornata. La presenza della drag queen rappresenta uno degli aspetti artistici dell’evento, che si svolge nel rispetto delle attività programmate.

E’ una drag queen, si chiama Mimì Narcisse, ed è una delle protagoniste di " Precaria ", la due giorni, iniziata ieri, con musica dal vivo, dibattiti e momenti conviviali per celebrare la Festa dei Lavoratori nel segno della partecipazione e dell’inclusione che si svolge anche oggi al Circolo Arci di Villa Fastiggi. Promossa da Arci, Anpi, Cgil e Udu di Pesaro e Urbino, "la manifestazione – si legge in una nota – riunisce associazioni e realtà del territorio in una giornata dedicata ai temi del lavoro, dei diritti e della partecipazione. Venerdì 1° maggio spazio alla musica con Joe Castellani, Heppnir, Catch a Fire, Le Canzoni Giuste e Gianluigi Gnucci, per una line- up che unisce generi e sensibilità diverse.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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