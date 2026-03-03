Miss Drag Queen Italia selezione Lazio | Mariotto presidente di giuria

Durante la selezione Lazio di Miss Drag Queen Italia, il direttore artistico Diego Longobardi e il coreografo Federico Patrizi hanno scelto le concorrenti e convocato i giudici. Mariotto è stato nominato presidente della giuria, che si è riunita per valutare le partecipanti. La manifestazione si è svolta con la presenza dei membri della commissione e le aspiranti concorrenti.

Il direttore artistico Diego Longobardi e il coreografo Federico Patrizi hanno scelto le concorrenti e hanno convocato i giurati per Miss Drag Queen Italia – selezione Lazio. Una super giuria d’eccezione è pronta a esaminare le meravigliose Queens e assegnare l’ambitissima corona venerdì 6 marzo, al Qube di Roma. Presente Guillermo Mariotto, in qualità di presidente di giuria, affiancato da Dimitri Cocciuti, autore televisivo e producer di Drag Race Italia, Angelo Perrone, press Agent e personaggio televisivo, la Drag Queen Silvana Della Magliana, Anna Maria Di Florio, make up artist e Andrea Attila, coreografo. A condurre la serata non poteva mancare La Wanda Gastrica, accompagnata da La Fleur Du Mal e da Leonya, già Miss Drag Queen Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

