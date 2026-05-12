Legge elettorale Tajani | Disponibili al confronto con le opposizioni ma serve dialogo reale

Il ministro degli Esteri ha affermato che il governo è disposto a discutere di una nuova legge elettorale, ma ha sottolineato l’importanza di un confronto reale e costruttivo con le opposizioni. La posizione del governo sulla riforma è stata ribadita in un contesto in cui si cerca di avvicinare le diverse forze politiche sul tema. Tajani ha evidenziato la disponibilità a dialogare, ma ha insistito sulla necessità di un confronto concreto.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS La posizione del governo sulla riforma elettorale. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito la disponibilità della maggioranza a discutere una nuova legge elettorale, sottolineando però la necessità di un confronto concreto con le opposizioni. Parlando con i giornalisti a Bratislava, Tajani ha spiegato che la maggioranza ha il compito di avanzare una proposta, ma che il processo deve poi svilupparsi attraverso il dialogo tra tutte le forze politiche. “Serve una discussione condivisa, altrimenti è un no pretestuoso”. Secondo il ministro, la riforma elettorale deve necessariamente essere costruita insieme all’opposizione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Legge elettorale, Tajani: “Disponibili al confronto con le opposizioni, ma serve dialogo reale” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Legge elettorale: il Centrodestra punta al dialogo con le opposizioni? Punti chiave Come cambierà il premio di maggioranza per evitare il blocco giudiziario? Chi sono gli esperti che mettono in dubbio la nuova riforma?... Legge elettorale, la mossa del centrodestra che stana le opposizioni: “Pronti ad avviare un confronto”“La coalizione di centrodestra è determinata a proseguire il percorso su una nuova legge elettorale, con l’unico obiettivo di dotare l’Italia di una... Argomenti più discussi: Legge elettorale: Meloni, Tajani, Salvini e Lupi tentano la mediazione. Appello di 120 costituzionalisti: Siamo preoccupati, è un Premierato di fatto; Nuova legge elettorale, la premier adesso accelera. Tajani riunisce FI: Calma; Tajani apre sulla legge elettorale: Va migliorata; Riforma elettorale, la maggioranza accelera sullo Stabilicum: confronto tra Meloni, Salvini e Tajani. Sulla legge elettorale Giorgia #Meloni apre alle opposizioni dopo il vertice con Antonio #Tajani e Matteo #Salvini #governo #11maggio #iltempoquotidiano iltempo.it/politica/2026/… x.com Legge elettorale, governo propone tavolo a opposizioni. Pd: No condizioni per dialogoLeggi su Sky TG24 l'articolo Legge elettorale, governo propone tavolo a opposizioni. Pd: No condizioni per dialogo ... tg24.sky.it