Donzelli FdI | Legge elettorale dialogo aperto con l’opposizione Ma no all’ostruzionismo per perdere tempo

Roma – In Parlamento ci sarà un emendamento per introdurre le preferenze nella legge elettorale. Con le opposizioni il dialogo è «aperto», ma se sceglieranno la via dell’ostruzionismo, la maggioranza «non le inseguirà». Parla Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia. Non è un po’ bassa la soglia del 40% per il premio di maggioranza? «È la soglia prevista dalle sentenze della Corte costituzionale e noi l’abbiamo pedissequamente applicata. Anzi, rispetto alla legge elettorale fatta dopo quelle sentenze siamo stati precauzionalmente sotto, il premio di governabilità non arriva mai nemmeno al 14%. In più, per la prima volta, la maggioranza non può superare il 60% dei seggi e questo proprio a garanzia delle opposizioni e di tutte quelle votazioni che in Parlamento prevedono una maggioranza qualificata». 🔗 Leggi su Quotidiano.net

