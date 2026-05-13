Legge elettorale Grossi | Confronto ampio e ripristino delle preferenze

Da avellinotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si è parlato di nuovo della legge elettorale, con alcuni politici che chiedono un confronto più ampio e il ripristino delle preferenze. La discussione riguarda le modalità di elezione dei parlamentari per le prossime elezioni politiche, previste nel 2027. Diversi rappresentanti delle forze politiche hanno espresso opinioni diverse sulla questione, alimentando un dibattito che torna a essere al centro dell’attenzione pubblica.

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“Nelle ultime sta tornando alla ribalta il tema della nuova legge elettorale per eleggere i parlamentari alle elezioni politiche del 2027. Da amministratore e da cittadino, in primo luogo auspico un vivo e sano confronto tra tutte le parti politiche, maggioranza e opposizioni soprattutto perché’.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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