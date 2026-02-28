Riforma legge elettorale scontro su preferenze e premio maggioranza

In Parlamento è iniziato il dibattito sulla riforma della legge elettorale, nota come “Stabilicum”, proposta dal centrodestra. La discussione si concentra sulle preferenze e sul premio di maggioranza. Le polemiche sono già visibili tra le diverse forze politiche, mentre si attendono le prime votazioni ufficiali. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra gli esponenti politici.

Parte tra le polemiche il confronto sullo "Stabilicum", la riforma della legge elettorale depositata dal centrodestra in Parlamento. Al centro del dibattito il tema delle preferenze. Fratelli d'Italia annuncia un emendamento per introdurle: "Siamo pronti a migliorare il testo", afferma Giovanni Donzelli. Forza Italia non ha una posizione ideologica, ma avverte sui rischi in territori esposti alla criminalità. Priorità, per il partito di Antonio Tajani, è garantire stabilità e un vincitore certo il giorno dopo il voto. Sulla stessa linea la Lega con Matteo Salvini. Le opposizioni attaccano. Il Movimento 5 Stelle parla di "super-truffa" e denuncia un premio di maggioranza eccessivo.