Legge elettorale depositato il testo | proporzionale con premio no preferenze

È stato presentato ufficialmente il nuovo testo di legge elettorale, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza e senza possibilità di indicare preferenze. La proposta, frutto di negoziati tra le forze politiche, ha già suscitato diverse reazioni tra gli addetti ai lavori e i rappresentanti dei partiti. Ora si attende l’avvio della discussione in Parlamento, con l’obiettivo di portare avanti il dibattito.

Dopo un lungo lavoro di limatura, il centrodestra ha depositato alla Camera e al Senato il testo di riforma della legge elettorale. L’obiettivo dichiarato è «garantire la stabilità». L’impianto generale è quello noto: superamento dei collegi uninominali del Rosatellum in favore di un sistema proporzionale con premio di maggioranza (70 seggi alla Camera, 35 al Senato) alla coalizione che supera il 40%, con una soglia massima di 230 seggi conseguibili alla Camera e 114 seggi al Senato. Ballottaggio tra il 35% e il 40%. Nome del candidato premier sul programma (e non sulla scheda). Non ci saranno le preferenze. Prevista una s oglia di sbarramento al tre per cento. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

