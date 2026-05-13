Il dibattito sulla legge elettorale si accende con le dichiarazioni di un esponente di partito, che accusa il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle di rifiutare la collaborazione e di essere abituati a ottenere il potere senza il consenso degli elettori. Le affermazioni si concentrano sulla presunta inadeguatezza istituzionale dei due gruppi politici, che secondo quanto dichiarato, ostacolerebbero il percorso di riforma elettorale.

«Partito democratico e Movimento 5 Stelle continuano a dimostrare la loro inadeguatezza istituzionale». Così Giovanni Donzelli ha commentato la scelta dei due partiti d’opposizione di dire no al tavolo per scrivere la legge elettorale in un’intervista al Corriere della sera, aggiungendo che «o sperano che la legge passi così com’è mentre fingono di protestare, oppure non credono nemmeno loro di poter prendere più voti di Giorgia Meloni». Sia dem che pentastellati «sono abituati ad arrivare al potere senza il consenso popolare, con i giochi di palazzo. Ma faremo in modo che quelle stagioni di pantano non tornino più». Il no di Pd e M5S al dialogo sulla legge elettorale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Legge elettorale, Donzelli: «Pd e m5s si rifiutano di collaborare, sono abituati a prendere il potere senza consenso popolare»

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