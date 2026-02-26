Sul fronte della riforma elettorale, le discussioni sono ancora in fase embrionale e non ci sono testi definitivi. In attesa di sviluppi concreti, le parti coinvolte dichiarano di voler dialogare con tutti, mentre le tensioni tra le diverse forze politiche continuano a crescere, alimentando un clima di incertezza sulla direzione futura delle modifiche.

C’è già polemica e fuoco di sbarramento sulla nuova legge elettorale che però ancora non c’è. L’opposizione, e qualche giornale, attaccano il centrodestra ma al momento non si capisce su cosa visto che sono trapelate solo indiscrezioni. “Sorrido a leggere le opposizioni che criticano la legge elettorale prima ancora che sia depositata, come quando criticano la finanziaria a luglio che viene depositata a ottobre. Questo dimostra che è una critica preconcetta. Dopo che avremo depositato il testo saremo pronti a dialogare con chiunque per migliorarlo”, ha detto oggi il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, parlando con i giornalisti alla Camera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Legge elettorale, Donzelli (FdI): “Non c’è un testo, di cosa parla l’opposizione? Dialogheremo con tutti” (video)

Legge elettorale, Meloni: Dialogo con l'opposizione, riforma gli conviene – Il video(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 “Ci sono interlocuzioni con le opposizioni anche se non necessariamente al mio livello.

Guerra in Ucraina, Donzelli (FdI): "Maggioranza ha sempre posizione unitaria, opposizione no" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 "Il nostro sostegno all'Ucraina non è in discussione.

Temi più discussi: Legge elettorale, intesa nella maggioranza: Proporzionale e soglia al 3%. Pd: Irricevibile; Legge elettorale, le trattative sul modello che piace a Fdi; L.elettorale, verso tavolo di maggioranza domani per chiudere testo - Radio Studio90 Italia; FdI, critiche preconcette alla legge elettorale, pronti al dialogo con tutti.

FdI, critiche preconcette alla legge elettorale, pronti al dialogo con tuttiSorrido a leggere le opposizioni che criticano la legge elettorale prima ancora che sia depositata, come quando a luglio criticano la finanziaria che viene depositata a ottobre. Questo dimostra che è ... ansa.it

VIDEO | Donzelli (FdI): Necessaria legge elettorale che garantisca a chi vince maggioranza per governareDonzelli. Quando il lavoro sarà pronto, il testo verrà depositato in Parlamento e ci sarà il tempo necessario per approfondire e migliorare ... italiachiamaitalia.it

Trovata l'intesa per la nuova legge elettorale: il premio di maggioranza scatta sopra al 40% - facebook.com facebook

Nuova legge elettorale ‘Stabilicum’ in lavorazione: cos’è, come funziona e quali novità introduce x.com