Donzelli | Scandalo mascherine del Covid indecente M5S e PD chiariscano – Il video

Un video diffuso il 14 aprile 2026 riporta dichiarazioni riguardanti un presunto scandalo legato alla gestione delle mascherine durante la pandemia di Covid-19. Nel filmato si afferma che alcuni imprenditori dello Studio Alpa, dove lavorava anche un ex presidente del Consiglio, avrebbero ricevuto richieste di percentuali per agevolazioni negli appalti di mascherine. La vicenda ha coinvolto i leader di due partiti politici, che sono stati invitati a chiarire i fatti.

(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2026 "È emerso chiaramente che c'erano degli imprenditori dello Studio Alpa — studio in cui comunque lavorava Conte mentre era Presidente del Consiglio — a cui venivano chieste dallo Studio Alpa delle percentuali per essere agevolati nell'appalto delle mascherine. Nel frattempo, i medici e gli infermieri morivano negli ospedali e nelle corsie perché mancavano le mascherine; nel frattempo sono emerse che sono arrivate mascherine 'farlocche', abbiamo buttato via milioni di euro in mascherine farlocche, e lo studio dove lavorava il Presidente del Consiglio si arricchiva chiedendo percentuali per partecipare a questi bandi", così Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia in un punto stampa in piazza Montecitorio.🔗 Leggi su Open.online

Vaccino Covid, Chifari Negri: "In 'pandemia' sviluppata propaganda per costringere a inoculazioni, mascherine e lockdown" - VIDEOLa dottoressa Rosanna Chifari Negri, medico chirurgo e neurologa, ha pubblicato un video nel quale parla della cosiddetta "Psycho war", vale a dire...

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