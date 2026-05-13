Legalità e sicurezza Confcommercio Foggia rilancia il ruolo dei negozi come presidio sociale
Questo pomeriggio si è tenuta nella sede di Confcommercio Foggia l’undicesima edizione di “Legalità, ci piace!”, un evento nazionale promosso dall’associazione. La manifestazione si è svolta nella Sala Rosa Rosa e ha affrontato argomenti legati alla legalità, alla sicurezza e alla tutela delle imprese. L’iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore commerciale e delle istituzioni locali.
Si è svolta questo pomeriggio, nella Sala Rosa Rosa della sede di Confcommercio Foggia, l’undicesima edizione di “Legalità, ci piace!”, la giornata nazionale promossa da Confcommercio e dedicata ai temi della legalità, della sicurezza e della tutela delle imprese. L’iniziativa, organizzata.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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