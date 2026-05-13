Legalità e memoria | inaugurata la mostra Passi di legalità

Questa mattina, presso la sede IL PUNTO, è stata inaugurata la mostra sensoriale esperienziale intitolata “Passi di legalità”. All’evento hanno partecipato l’Assessora ai Servizi Educativi e l’Assessore ai Lavori Pubblici e Legalità. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno assistito alla presentazione dell’esposizione dedicata alla legalità e alla memoria storica.

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Questa mattina l’Assessora ai Servizi Educativi Caterina Bonetti e l’Assessore ai Lavori Pubblici e Legalità Francesco De Vanna hanno inaugurato, a IL PUNTO, la mostra sensoriale esperienziale “Passi di legalità”. Si tratta di un’esposizione nata nell’ambito del progetto educativo “Concittadini.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La classe dirigente | Film Completo in Italiano con Peter O'Toole (HD) | The Ruling Class Notizie correlate Montemesola, inaugurata la mostra “Sui passi della memoria”Tarantini Time QuotidianoSi è tenuta oggi l’inaugurazione della mostra fotografica “Sui passi della memoria”, promossa in occasione degli 80 anni... Cento passi verso la legalità: la scuola di Valmadrera colora di rosso la memoriaGli alunni della scuola primaria e secondaria dell’Istituto comprensivo di Valmadrera si sono ritrovati presso il Parco di via Leopardi per un... Argomenti più discussi: Eventi segnalati dai Comuni; Sant’Eufemia d’Aspromonte, inaugurata la nuova Stazione dei Carabinieri intitolata al maresciallo Pasquale Azzolina. Al MAITO di Maglie la IV edizione di Passi di Legalità. Tecno-oligarchie e futuro della democrazia al centro del dibattitoMAGLIE (Lecce) - Torna a Maglie l'appuntamento con Passi di Legalità, l'iniziativa che semina consapevolezza, senso civico e impegno concreto tra le giovani ... corrieresalentino.it Tecno-oligarchie e futuro della democrazia al centro del dibattito, a Maglie la IV edizione di Passi di LegalitàA guidare l'analisi sarà Alberto Vannucci, Ordinario di Scienza Politica all’Università di Pisa e massimo esperto di corruzione sistemica ... leccenews24.it