Cento passi verso la legalità | la scuola di Valmadrera colora di rosso la memoria

Gli alunni della scuola primaria e secondaria dell’Istituto comprensivo di Valmadrera si sono ritrovati presso il Parco di via Leopardi per un importante momento di riflessione all'insegna della legalità e condiviso con la cittadinanza. L'iniziativa, dal titolo "100 passi verso il 21 marzo", ha visto la realizzazione di un’installazione artistica di forte impatto emotivo, nata per dare continuità al percorso iniziato lo scorso anno. Il cuore dell'esposizione è un intreccio di simboli. Innanzitutto il filo rosso della memoria: alle strutture in ferro del parco sono stati appesi i ritratti delle vittime di mafia realizzati dagli studenti della secondaria. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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