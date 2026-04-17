Montemesola inaugurata la mostra Sui passi della memoria

Oggi a Montemesola si è svolta l’inaugurazione della mostra fotografica intitolata “Sui passi della memoria”. L’evento è stato organizzato in occasione degli 80 anni dall’abbattimento dei cancelli del campo di prigionia di Sant’Andrea. La mostra presenta immagini storiche legate a quel periodo e vuole commemorare un episodio importante della storia locale. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse persone, tra cui rappresentanti delle istituzioni e cittadini.

Tarantini Time Quotidiano Si è tenuta oggi l’inaugurazione della mostra fotografica “Sui passi della memoria”, promossa in occasione degli 80 anni dall’abbattimento dei cancelli del campo di prigionia Sant’Andrea. L’iniziativa è frutto di un lavoro di ricerca e divulgazione curato dall’Università della Terza Età di Crispiano, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Montemesola. La mostra, allestita nell’aula consiliare, sarà visitabile fino al 24 aprile e rappresenta un percorso tra immagini e testimonianze storiche legate a una delle pagine più significative del territorio. La giornata inaugurale si è svolta in un clima solenne e partecipato, coinvolgendo anche gli studenti della scuola secondaria di primo grado Giovanni Pascoli di Montemesola.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Montemesola, inaugurata la mostra “Sui passi della memoria” Notizie correlate Giornata della Memoria: inaugurata a Palazzo Gambacorti la mostra sui Giusti tra le NazioniIn occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, nella mattinata di lunedì 26 gennaio il Comune di Pisa ha inaugurato la mostra 'Chi... Giorno della memoria, inaugurata la mostra "Anne Franke, una storia attuale"Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) La mostra,... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Montemesola celebra la memoria: mostra sul Campo Sant’Andrea a 80 anni dalla liberazione; Montemesola, una mostra per ricordare il Campo Sant’Andrea a 80 anni dalla liberazione; Montemesola una mostra per ricordare il Campo Sant’Andrea a 80 anni dalla liberazione. Inaugurata la mostra dedicata a MengaroniIeri il taglio del nastro, in un week-end lungo con molte iniziative a Pesaro. Oggi show cooking di Elisa Venturi in piazza e musica nella nuova Velostazione. . Ancora due giorni di eventi, a Pesaro, ... ilrestodelcarlino.it Montemesola, il più piccolo comune dei Giochi del Mediterraneo facebook