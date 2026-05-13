Legalità e commercio | il danno da criminalità toglie 41 miliardi

Ogni anno, la criminalità nel settore commerciale causa una perdita stimata di 41 miliardi di euro. L'abusivismo commerciale mette a rischio molti posti di lavoro, influenzando la stabilità delle attività. Tra i reati che incidono maggiormente sui bilanci di ristorazione e commercio ci sono le frodi fiscali e le vendite senza autorizzazione. Questi fenomeni rappresentano una sfida concreta per le imprese regolari e l'economia del settore.

? Punti chiave Come influisce l'abusivismo commerciale sulla stabilità dei posti di lavoro?. Quali reati pesano maggiormente sul bilancio della ristorazione e del commercio?. Perché la chiusura dei negozi alimenta il circolo vizioso della criminalità?. Come incide la percezione della sicurezza sugli investimenti nel Mezzogiorno?.? In Breve Danno da abusivismo 10,5 miliardi e ristorazione 8,5 miliardi secondo Confcommercio.. Criminalità minaccia 284mila posti di lavoro regolari nel settore commerciale.. Il 28,2% delle imprese del Mezzogiorno segnala peggioramento sicurezza nel 2025.. Taccheggio colpisce il 61,1% delle imprese commerciali nelle aree del Sud.🔗 Leggi su Ameve.eu

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