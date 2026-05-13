Un rapporto di Confcommercio rivela che nel 2025 il settore del commercio e della ristorazione in Italia ha subito perdite per 41 miliardi di euro a causa di furti e attività illecite. Tra i prodotti più frequentemente sottratti ci sono profumi, caffè e tonno. Questa situazione ha portato alla perdita di circa 284.000 posti di lavoro nel settore, evidenziando l’impatto economico delle attività illegali.

Secondo una nuova indagine di Confcommercio, nel 2025 l’illegalità è costata alle imprese italiane del commercio e della ristorazione ben 41 miliardi di euro e ha messo a rischio circa 284.000 posti di lavoro regolari. Un dato in aumento rispetto al 2024, quando il danno economico era stato di 39,2 miliardi di euro e i posti a rischio erano 276.000. A pesare maggiormente sono soprattutto l’abusivismo commerciale, che ha provocato perdite per 10,5 miliardi di euro nel commercio e per altri 8,5 miliardi nella ristorazione. Anche la contraffazione continua ad avere un forte impatto, con danni stimati in 5 miliardi di euro, mentre il taccheggio ha causato perdite per 5,4 miliardi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I prodotti più rubati nei negozi italiani: dai profumi al caffè fino al tonno. Un danno economico da 41 miliardi di euro con 284.000 posti di lavoro a rischio

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