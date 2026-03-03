Gli studenti della scuola media Maria Allegra incontrano i carabinieri per una conferenza sulla legalità

Gli studenti della scuola media Maria Allegra hanno partecipato a una conferenza sulla legalità con i carabinieri. L'evento non è stato solo una lezione, ma un confronto diretto tra i ragazzi e le forze dell'ordine, con l’obiettivo di affrontare insieme temi legati alla sicurezza e alla legalità. Durante l’incontro, sono state poste domande e condivise riflessioni, creando un dialogo aperto e senza filtri.

Non una semplice lezione frontale, ma un dialogo aperto e diretto per guardare in faccia la realtà e costruire il futuro. È questo lo spirito che ha animato l'incontro tenutosi presso l'istituto comprensivo Maria Allegra di Valverde, dove gli alunni della scuola media hanno accolto i.