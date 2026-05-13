Legalità a Napoli la V edizione del Premio Teresa Buonocore
A Napoli si tiene oggi la quinta edizione del Premio Teresa Buonocore, dedicato alla memoria di una madre uccisa nel 2010 dopo aver denunciato abusi sessuali nei confronti della figlia. La cerimonia si svolge alle ore 10 nella Sala Italia della Mostra d’Oltremare. L’evento celebra la legalità e il coraggio dimostrato dalla donna, ricordando il suo impegno e il tragico esito della sua denuncia.
E’ dedicata alla memoria di T eresa Buonocore, madre coraggio uccisa nel 2010 dopo aver denunciato abusi sessuali ai danni della figlia, la quinta edizione del Premio Teresa Buonocore, in programma stamattina alle ore 10 nella Sala Italia della Mostra d’Oltremare di Napoli. La manifestazione, promossa dall’ Associazione Teresa insieme a realtà impegnate nella tutela dei diritti e della legalità, si conferma un appuntamento dedicato ai temi della difesa dell’infanzia, del contrasto alla violenza e della responsabilità civile. Particolarmente significativa la partecipazione del mondo della scuola: oltre 400 studenti provenienti da 30 istituti della Campania prenderanno parte all’evento nell’ambito di un percorso educativo sui temi della legalità, della prevenzione della violenza e della tutela dei più fragili.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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