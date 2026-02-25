L’Amore per Napoli e per il Napoli | al via la II edizione del premio letterario Lettera d’amore

Le opere potranno essere inviate dal 1° marzo al 20 maggio 2026. Il bando completo e tutte le informazioni sono disponibili sui siti indicati nell'articolo. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli. Accanto alla tradizionale lettera d’amore alla città, quest’anno il Premio introduce una sezione speciale dedicata al centenario del Napoli Calcio. Un omaggio a un’altra forma di amore profondamente radicata nell’identità partenopea: quella dei tifosi. Come ci dice lo scrittore Maurizio de Giovanni e presidente del premio: “Napoli è una città che non appartiene soltanto a chi ci nasce. Appartiene a chi la sceglie, a chi la scopre, a chi la porta dentro anche dopo averla lasciata. 🔗 Leggi su 2anews.it

