Lega | piano contro il radicalismo stop ai fondi esteri alle moschee

Il governo ha annunciato un piano volto a contrastare il radicalismo religioso, prevedendo in particolare lo stop ai fondi esteri destinati alle moschee. La misura si concentra sul rafforzamento dei controlli sui finanziamenti provenienti dall’estero e sull’introduzione di sanzioni per chi promuove l’odio religioso. Restano ancora da chiarire le modalità di applicazione e le eventuali conseguenze per coloro che violano le nuove disposizioni.

? Domande chiave Come cambierà il controllo sui finanziamenti esteri delle moschee?. Quali sanzioni prevedono per chi istiga all'odio religioso?. Perché è stato proposto il divieto del velo nelle scuole?. Chi dovrà sottoscrivere la nuova Carta dei valori per i ministri?.? In Breve Ministri di culto devono risiedere in Italia da almeno cinque anni con certificazione B1.. Reclusione fino a cinque anni per chi istiga all'odio o professa dogmi contrari.. Divieto di velo islamico nelle scuole per le studentesse sotto i 14 anni.. Accertamento età minori non accompagnati tramite esami medici e perizie obbligatorie..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

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