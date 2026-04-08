salvini smentisce lo stop ai fondi per il piano casa ma al balletto delle cifre corrispondono zero azioni

Lo scorso 25 marzo ho scritto un post in cui si riferivano dichiarazioni rilasciate all’Ansa da un portavoce di un politico. Recentemente, lo stesso politico ha smentito che ci siano stati ordini di interrompere i fondi destinati al Piano Casa, anche se le comunicazioni pubbliche sembrano contraddirlo. Non sono state annunciate modifiche ufficiali o interventi concreti riguardo alla distribuzione delle risorse previste.

Lo scorso 25 marzo scrivevo un post su questo blog basato sulle dichiarazioni rese all’Ansa dal presidente di Federcasa Buttieri, nel corso di un Convegno ad Udine sulla rigenerazione urbana, nel quale sosteneva che il governo a causa delle vicende internazionali e in particolare della guerra all’Iran aveva deciso di sospendere l’emanazione di un decreto che stanziava 970 milioni di euro per recuperare 60.000 case popolari inutilizzate per mancanza di manutenzioni. Quella notizia data dall’Ansa il 20 marzo non è mai stata smentita da Federcasa e neanche ripresa da alcun organo di informazione, salvo il post del 25 marzo, data nella quale non era giunta alcuna smentita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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