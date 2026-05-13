L’Eco di Bergamo sempre con te anche da Google | inserisci il nostro sito come fonte preferita

Google ha annunciato l’introduzione della funzione «Fonti preferite» anche in Italia, dopo Stati Uniti e India. Questa novità permette agli utenti di seguire le notizie locali più facilmente inserendo il sito desiderato come fonte preferita. La funzione mira a facilitare l’accesso alle informazioni provenienti dal proprio territorio, offrendo un modo più diretto per rimanere aggiornati su notizie e eventi locali.

DA SAPERE. Google lancia anche in Italia, dopo gli Stati Uniti e l’India, la funzione «Fonti preferite»: questo permette di seguire le notizie dal tuo territorio con più facilità. Inserisci L’Eco di Bergamo. Google ha introdotto anche in Italia la funzione «Fonti preferite», una novità che permette agli utenti di scegliere le testate giornalistiche da vedere più spesso tra i risultati delle notizie. In questo modo è possibile ricevere aggiornamenti soprattutto dai siti considerati più affidabili e vicini ai propri interessi, compresi quelli legati al proprio territorio. Per seguire gli aggiornamenti de L’Eco di Bergamo ecco come fare: puoi infatti aggiungere la nostra testata alle tue fonti preferite e rimanere sempre aggiornato sulle storie della tua città.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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