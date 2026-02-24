Sanremo stasera si parte - Segui il Festival con L’Eco di Bergamo

Can Yaman partecipa come co-conduttore a Sanremo, portando un volto noto al pubblico. La scelta di coinvolgere l’attore deriva dalla volontà di attirare una vasta audience e di dare un tono innovativo alla serata. Sul palco, insieme a lui, ci saranno anche Carlo Conti e Laura Pausini, pronti a guidare il pubblico attraverso le esibizioni. La scaletta ufficiale prevede un inizio vivace e ricco di sorprese. La prima serata si prepara a catturare l’attenzione degli spettatori.

MUSICA. Ufficiale l'ordine d'esibizione della prima serata, che vedrà sul palco l'attore Can Yaman come co-conduttore, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini. A Sanremo è davvero tutto pronto per la 76esima edizione del Festival della canzone italiana, con un cast che mescola icone, ritorni e nuove generazioni. Alla guida del Festival c'è Carlo Conti, per la quinta volta. Accanto a lui Laura Pausini, che torna a Sanremo nella veste di co-conduttrice. Con altri ospiti attesi nelle varie serate, a partire da Can Yaman, volto internazionale della fiction italiana, protagonista della prima serata. In attesa di salire sul palco, nella serata di lunedì 23 febbraio è andata in scena la tradizionale sfilata sul red carpet all'esterno del Teatro Ariston.