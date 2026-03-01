Bra-Pianese 1-1 | amiatini beffati nel recupero

Nel match tra Bra e Pianese, terminato 1-1, i padroni di casa hanno pareggiato nei minuti di recupero, impedendo alla squadra ospite di ottenere una vittoria. La partita si è conclusa con un gol negli ultimi istanti, lasciando i tifosi e gli osservatori senza un risultato definitivo fino al fischio finale. La sfida si è giocata a Sestri Levante e si è conclusa con questo pareggio.

Sestri Levante (Genova), 1 marzo 2026 – La Pianese contro il Bra vede sfumare la vittoria nei secondi finali. Una vittoria che sarebbe stata meritata per la formazione di Birindelli, passata in vantaggio grazie a Fabrizi e capace di tenere in controllo la gara per tutta la contesa. A partire meglio a Sestri Levante erano stati i bianconeri con Colombo che dopo soli due minuti compie un break deciso a centrocampo portando la sfera per venti metri fino al limite dell'area, ma il suo tiro si spegne a lato di un soffio. Al 7' ancora ad un passo dal gol le zebrette: Ianesi riceve la sfera poco fuori dai sedici metri e fa partire una parabola precisissima verso l'incrocio dei pali più lontano, ma Renzetti compie un miracolo sporcando il tiro sulla traversa.