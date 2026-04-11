Il Gubbio sfida la Pianese nell’ultima partita casalinga della stagione, prevista per le 14.30 allo stadio “Barbetti”. La sfida rappresenta una tappa importante per entrambe le squadre che cercano di migliorare la propria posizione in classifica e di ottenere punti fondamentali per la corsa ai playoff. La partita si svolge alla terzultima giornata di campionato, con un’attenzione particolare alla possibilità di entrare tra le prime posizioni.

È il giorno della terzultima di campionato e il Gubbio, alle 14.30, ospita al “Barbetti“ la Pianese, per quello che a tutti gli effetti è uno scontro diretto che mette in palio punti pesantissimi per un posizionamento playoff. Mister Di Carlo presenta così il match: "Ci siamo preparati come tutte le settimane. Questa un po’ meglio, perché abbiamo recuperato qualche giocatore, anche se saremo ancora in emergenza. Conterà però – ha detto Di Carlo – la voglia di andare in campo e fare punti. Nelle ultime gare è mancata anche qualità oltre alla fase difensiva? La qualità forse sì, ma se andiamo ad analizzare le partite, per esempio col Ravenna e con l’Ascoli nonostante quanto creato, abbiamo perso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Gubbio affronta la Pianese. Obiettivo: un posto nei play-off

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