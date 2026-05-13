Lecce Juve i retroscena di Bordocam | gesto commovente di Holm e cambio maglia per Vlahovic
Durante la partita tra Lecce e Juventus, le telecamere di Bordocam hanno catturato alcuni momenti significativi. Un giocatore della Juventus ha mostrato un gesto di solidarietà nei confronti di un avversario, scambiandogli la maglia al termine del match. Un altro atleta ha compiuto un gesto che ha suscitato emozioni tra i presenti, lasciando un ricordo visibile anche nelle immagini televisive. Questi episodi sono stati commentati anche nella trasmissione dedicata ai retroscena della partita.
al termine del match contro i salentini. Il finale concitato di Lecce-Juventus ha offerto una serie di istantanee che vanno oltre il semplice risultato sportivo, svelando il carico emotivo che accompagna i bianconeri in questa volata Champions. La trasmissione Bordocam di DAZN ha acceso i riflettori su quanto accaduto a bordocampo, a partire dalla tensione palpabile di Dusan Vlahovic. Al 92’, su una punizione pericolosa per i salentini, il serbo è stato catturato dalle telecamere mentre abbassava lo sguardo, quasi incapace di guardare, per poi rialzare la testa solo nel momento in cui il pallone di Coulibaly terminava alto sopra la traversa, sancendo la fine del pericolo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus Lecce rigore David la reazione di Francesco Oppini
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