Lecce Juve i retroscena di Bordocam | gesto commovente di Holm e cambio maglia per Vlahovic

Durante la partita tra Lecce e Juventus, le telecamere di Bordocam hanno catturato alcuni momenti significativi. Un giocatore della Juventus ha mostrato un gesto di solidarietà nei confronti di un avversario, scambiandogli la maglia al termine del match. Un altro atleta ha compiuto un gesto che ha suscitato emozioni tra i presenti, lasciando un ricordo visibile anche nelle immagini televisive. Questi episodi sono stati commentati anche nella trasmissione dedicata ai retroscena della partita.

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