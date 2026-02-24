Juve Como i retroscena di Bordocam di Dazn | dai rimproveri a Di Gregorio agli applausi per Yildiz – VIDEO

Le immagini di Bordocam di Dazn mostrano Spalletti che rimprovera Di Gregorio e Kelly durante la partita Juve Como. La causa sono le decisioni dei portieri, che hanno suscitato le critiche dell’allenatore. Nel video si vedono anche momenti in cui i giocatori Yildiz riceve applausi per le sue azioni. Questi dettagli offrono uno sguardo diretto sul clima tra campo e panchina. La registrazione cattura i primi segnali di tensione e apprezzamenti.

di Francesco Spagnolo Juve Como, i retroscena di Bordocam di Dazn: Spalletti rimprovera Di Gregorio e Kelly. Poi gli applausi a Yildiz e la contestazione dei tifosi. Il clima allo Stadium si è fatto pesantissimo. Nell’ultimo turno di campionato la Juventus ha incassato una pesantissima sconfitta contro il Como, un risultato che ha fatto sprofondare i bianconeri in una crisi di nervi e identità proprio alla vigilia del dentro o fuori in Champions League. La squadra di Cesc Fabregas ha espugnato Torino con una prova di maturità disarmante: i lariani, infatti, si sono imposti 0-2 allo Stadium grazie ai sigilli di Vojvoda e Caqueret. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Inter Juve, i retroscena di Bordocam di DAZN: dalla frase di Spalletti a Chivu alla carica di Bastoni prima del match. Tutti i dettagliDurante il match tra Inter e Juventus, DAZN ha svelato alcuni dettagli nascosti: Spalletti ha scherzato con Chivu durante una pausa, mentre Bastoni ha rivolto parole forti ai compagni prima di entrare in campo.

Di Gregorio rimproverato da Spalletti, il retroscena arriva direttamente da Bordocam: «Non allargare le braccia». Cosa è successoDurante l'ultima partita, Spalletti ha rimproverato Di Gregorio, come rivelato dal retroscena di Bordocam: «Non allargare le braccia».

