Durante il match tra Milan e Juventus, si è diffusa una notizia riguardante Vlahovic, che avrebbe chiesto ai compagni di puntare su Conceicao, ritenuto in buona forma. Il gesto dell’attaccante dalla panchina ha attirato l’attenzione, suscitando curiosità tra gli osservatori. La decisione di indirizzare l’attenzione su un singolo giocatore è stata condivisa tra i presenti, ma non ci sono state dichiarazioni ufficiali per chiarire i motivi di questa richiesta.

di Francesco Spagnolo Vlahovic, retroscena durante Milan Juve. Il giocatore bianconero ha chiesto ai giocatori di puntare su Conceicao visto che è in palla. Durante il primo tempo della Juventus contro il Milan, un dettaglio catturato a bordo campo ha svelato molto sulle dinamiche interne dello spogliatoio bianconero. Vlahovic dalla panchina ha visto un Conceicao molto in palla, osservando con attenzione l’energia e il dinamismo mostrati dal giovane esterno portoghese fin dai primi minuti di gioco. Il bomber serbo ha voluto far sentire la propria voce per aiutare la squadra a scardinare la difesa avversaria. Vlahovic ha chiesto ai compagni di giocare su di lui, incitandoli continuamente a servire il portoghese per sfruttare la sua superiorità nell’uno contro uno e la sua capacità di creare superiorità numerica.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic, retroscena durante Milan Juve: c’entra… Conceicao! Il gesto dell’attaccante dalla panchina

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