Nella partita tra Lecce e Juventus, il risultato finale è stato di 1-0 a favore della squadra ospite. La rete decisiva è arrivata nel primo tempo, siglata da un attaccante della Juventus. La gara si è svolta con occasioni da entrambe le parti, ma nessuna delle due ha trovato il gol nel secondo tempo. La partita si è conclusa con il successo esterno per la squadra di Torino.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La sfida tra Lecce e Juventus, disputata al Stadio Via del Mare, ha visto trionfare i bianconeri grazie a un gol siglato da Dusan Vlahovic nei primi minuti di gioco. La partita, dall’importanza cruciale per entrambe le squadre, ha messo in evidenza non solo il talento individuale delle due formazioni, ma anche il valore del lavoro di squadra e della strategia messa in atto dai rispettivi allenatori. La Juventus, reduce da alcune prestazioni altalenanti, ha mostrato una solidità difensiva importante, mentre il Lecce, desideroso di riscattarsi, ha lottato con determinazione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lecce 0-1 Juventus: Vlahovic decisivo con gol nel primo tempo, ecco le pagelle.

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Juventus Lecce 1-1 telecronaca Francesco Oppini

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