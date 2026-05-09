Pagelle Lecce Juve | Vlahovic decisivo! Conceicao e Cambiaso top male Tiago Gabriel – I VOTI
Nella partita tra Lecce e Juventus, valida per la 36ª giornata di campionato, sono stati assegnati i voti ai giocatori protagonisti. Vlahovic si è distinto come elemento decisivo in campo, mentre Conceicao e Cambiaso sono stati valutati come i migliori. Dall’altra parte, Tiago Gabriel ha ricevuto giudizi negativi. La cronaca e i giudizi sui singoli partecipanti sono stati pubblicati nelle pagelle della gara.
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