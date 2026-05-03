Juventus-Verona 1-1 le pagelle | disastro Bremer Vlahovic decisivo

La partita tra Juventus e Verona si è conclusa con un pareggio 1-1, lasciando la squadra bianconera a mani vuote dopo avere fallito un’occasione importante per qualificarsi alla Champions League. La Juventus ha mostrato delle difficoltà difensive, con un grave errore di Bremer, mentre Vlahovic è stato l’unico a trovare il gol decisivo. Il Verona, retrocesso già da tempo, ha mantenuto il risultato fino alla fine.

La Juventus spreca clamorosamente un match point per chiudere il discorso Champions pareggiando col Verona già retrocesso. Le pagelle: Le pagelle della Juventus Di Gregorio 5; la colpa sul primo gol è principalmente della difesa che ha combinato un disastro. Sebbene Bremer abbia fatto una frittata passando la palla agli L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Verona 1-1, le pagelle: disastro Bremer, Vlahovic decisivo Notizie correlate PAGELLE e TABELLINO Juventus-Verona 1-1: harakiri Spalletti, Vlahovic non bastaVoti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valido per la 35° giornata del campionato di Serie A. Pagelle Juve Verona: Bremer-Di Gregorio horror, Vlahovic evita la beffa ma è una notte di forte delusione VOTIdi Marco BaridonPagelle Juve Verona: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 35ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Juventus-Verona: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A, oggi Juve-Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla; Pronostico Juventus-Verona quote della 35ª giornata di Serie A; Juventus-Verona pronostico e quote: la chicca dell'esperto sul risultato esatto. Juventus-Verona 1-1, gol e highlights: Vlahovic risponde a BowieLa squadra di Spalletti non riesce ad agganciare il Milan in classifica e guadagna un solo punto nella sfida contro il già retrocesso Verona. Allo Stadium termina 1-1 una gara in cui la Juve ha fatto ... sport.sky.it Juventus-Verona 1-1: video, gol e highlightsLa Juve spreca la chance per l’aggancio al terzo posto al Milan, impatta 1-1 con il Verona nel match dello Stadium. La squadra di Spalletti ci prova in tutti i modi, colpisce una traversa con Bremer m ... sport.sky.it SERIE A I Juventus-Verona termina 1-1. Al gol di Bowie al 35' risponde Vlahovic per i bianconeri al 62' CRONACA e FOTO #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com Con un doppio errore di Bremer e Di Gregorio, la Juve chiude in svantaggio il primo tempo contro il Verona 0-1 Diamoci una mossa, grazie #Juventus #verona #ucl - facebook.com facebook