Il futuro di Rafael Leao al Milan sembra in bilico mentre l’Al Hilal avrebbe mostrato interesse, spingendo per un possibile trasferimento. I rossoneri hanno stabilito un prezzo per il giocatore e stanno valutando eventuali offerte, mentre la Premier League continua a essere una meta desiderata dal calciatore. La situazione resta in evoluzione, senza ancora una decisione definitiva.

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© Calcionews24.com - Leao via dal Milan? L’Al Hilal in pressing! C’è il prezzo fatto dai rossoneri

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