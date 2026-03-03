Berti | Bravo Leao a caricare il Milan visto che è inferiore Mi piaceva essere il più odiato dai rossoneri

Un ex calciatore, noto per aver partecipato a numerosi derby, ha commentato la situazione attuale del Milan e dei suoi giocatori. Ha elogiato Leao per aver motivato la squadra, anche se ha riconosciuto che ci sono differenze evidenti tra le squadre cittadine. Ha inoltre affermato che in città si conoscono chiaramente i rapporti tra le due tifoserie e le differenze tra le squadre.

Chiedete a un tifoso interista da chi vorrebbe farsi rappresentare in un sacro derby, a chi delegherebbe tutto il proprio “interismo“ in una sfida al Diavolo, e è assai probabile che vi risponda Nicola Berti. Non è un giocatore, ma il custode di un sentimento, soprattutto nella settimana più importante dell’anno in città. Berti, ha sentito la chiamata alle armi di Leao a Cremona? "Sapete che vi dico? Ha fatto bene, bravo Leao! In una partita così è giusto caricare il proprio esercito, soprattutto se sei palesemente inferiore all’avversario: questi dieci punti di differenza in classifica non sono casuali: in città c’è un cugino che è nettamente meglio dell’altro, lo sappiamo noi e lo sanno pure loro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

