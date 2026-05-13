Un corso di primo soccorso rivolto agli studenti è stato recentemente organizzato per insegnare le manovre di base in situazioni di emergenza. Le lezioni sono rivolte ai ragazzi adolescenti, con l’obiettivo di fornire loro le competenze necessarie per intervenire tempestivamente. Le tecniche spiegate riguardano le procedure di base da adottare in caso di incidenti o situazioni di emergenza, affinché siano pronti a intervenire in modo corretto e sicuro.

Per imparare le tecniche di primo soccorso non è mai troppo presto e, quindi, anche quella dell’adolescenza è un’età adatta per sapere quali siano le manovre corrette da mettere in pratica in caso di emergenza. E’ con questo spirito che è stata pensata e organizzata l’iniziativa in programma oggi e domani che coinvolge gli studenti della scuola media ’Pascoli’ di Grosseto che saranno impegnati – appunto – in un corso sulle manovre di primo soccorso e sulla sicurezza cardiaca. Il progetto prevede due giornate formative durante le quali gli studenti parteciperanno ad un corso teorico-pratico di Bls e Blsd, finalizzato all’apprendimento delle manovre salvavita e all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (Dae) nell’aula magna dell’ospedale Misericordia di Grosseto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le tecniche di primo soccorso spiegate agli studenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Il metodo dell’inchiesta: le cento tecniche del giornalismo investigativo spiegate da Alessandro Politi

Manfredonia ospita la 4ª edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso 2026: studenti protagonisti della cultura del soccorsoManfredonia ospita la 4ª edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso 2026: studenti protagonisti della cultura del soccorso Ore 09:00 – Cerimonia di...

Argomenti più discussi: Le tecniche di primo soccorso spiegate agli studenti; Rotary San Donà porta il primo soccorso a scuola; BOLOGNA: Primo soccorso, IRC promuove rete nazionale insegnanti-formatori; Primo soccorso per volontari al Federico II, tecniche e pratiche di emergenza.

Sono sempre più sfiduciato sul poter pensare di ritenere Pongracic il leader difensivo della Fiorentina. Anche in questo primo tempo, sprazzi di ottime qualità tecniche in mezzo a poca lucidità e tantissimo nervosismo. x.com

Due giorni per imparare le tecniche di primo soccorsoAllestimento a Codigoro, nel Ferrarese, di tende e una cucine da campo, interventi in primo soccorso di rianimazione cardio polmonare, ricerca con cani e con droni di persone scomparse, tecniche con i ... rainews.it