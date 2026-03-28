Manfredonia ospita la 4ª edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso 2026 | studenti protagonisti della cultura del soccorso

A Manfredonia si tiene la quarta edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso 2026, un evento dedicato agli studenti. La competizione coinvolge giovani provenienti da diverse scuole della regione, che si confrontano in prove pratiche di primo intervento e emergenza. L'iniziativa ha lo scopo di promuovere la cultura del soccorso tra i giovani e di sensibilizzare sulla prevenzione e la gestione delle emergenze.

Ore 09:00 – Cerimonia di inaugurazioneOre 09:30 – Inizio delle gareOre 13:30 – Pausa pranzoOre 14:30 – Ripresa delle attivitàOre 17:30 – Conclusione delle gareOre 18:00 – Cerimonia di premiazione La cittadinanza è invitata a partecipare per condividere una giornata all’insegna dell’impegno civile, della formazione e dei valori umanitari. Importante: la locandina allegata al presente comunicato stampa è attualmente in fase di aggiornamento, in quanto nuovi sponsor si stanno aggiungendo quotidianamente. La versione definitiva sarà condivisa nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia ospita la 4ª edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso 2026: studenti protagonisti della cultura del soccorso Articoli correlati Pioppo celebra il “carduni vruricatu” con la 4ª edizione: gusto, cultura e identità territoriale a farne da protagonisti!Domenica 22 febbraio 2026 Pioppo sarà nuovamente protagonista dell’importante appuntamento, ormai giunto alla quarta edizione, dedicato alla... Gli studenti di Infermieristica insegnano il primo soccorso a quelli delle superioriIl motto "Due mani sul torace ti salvano la vita" campeggia ora sulle magliette degli studenti del liceo Torricelli Ballardini e dell’istituto Oriani...