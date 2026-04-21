100 anni di Turandot - La fiaba senza fine al Teatro Niccolini

Al Teatro Niccolini si tiene uno spettacolo dedicato ai cento anni dalla prima rappresentazione di Turandot, l’ultima opera incompiuta di Giacomo Puccini. L’evento celebra uno dei lavori più iconici e misteriosi del compositore italiano, portando in scena una produzione speciale che ricorda la sua lunga storia e il suo fascino senza tempo. La rappresentazione si inserisce in un’occasione di anniversario che richiama l’interesse per il capolavoro lirico.

A cento anni dalla prima rappresentazione di Turandot, ultima e incompiuta opera di Giacomo Puccini, il Teatro Niccolini ospita uno spettacolo speciale che celebra uno dei capolavori più affascinanti e misteriosi della storia della musica. L’appuntamento è per il 26 aprile: una serata che.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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