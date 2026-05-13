Da tutta Italia, inclusa la Sicilia, si preparano a raggiungere il luogo dell’evento più di venti appassionate che seguono con entusiasmo la famiglia reale. Tra loro ci sono donne che si dedicano con passione all’oggettistica legata alla cultura britannica e che nutrono un’affezione particolare per Catherine, considerata una figura molto apprezzata. Le partecipanti si dimostrano entusiaste e desiderose di condividere questa passione, creando un’atmosfera di grande partecipazione.

Da tutta Italia, Sicilia compresa, arriveranno oltre 20 irriducibili fan della famiglia reale britannica, capitanate da due signore, una modenese Chiara Simonini, 50 anni e una reggiana Giorgia Lucenti, 39 anni, che, vestite dei colori della bandiera inglese, sono pronte a tutto per un selfie e una stretta di mano con la principessa del Galles. Di questa grande passione hanno fatto una professione aprendo ’ Enjoy Coffee And More ’, di cui Simonini è la titolare e Lucenti lavora. Si tratta del più grande showroom in Italia di oggettistica inglese originale e d’epoca, con sede in via Emilia Ovest 141a a Modena, che ha aperto al pubblico nel 1997.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le signore dell’oggettistica Uk: "Siamo pazze della loro cultura. E Catherine è una donna amata"

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