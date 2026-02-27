Siamo pazze del nuovo taglio di Elodie | un caschetto ispirazione Anni 60

Durante la Milano Fashion Week, Elodie ha mostrato un nuovo look con un caschetto ispirato agli Anni 60, sostituendo la sua lunga chioma corvina. La cantante ha sfoggiato un long bob vaporoso, completato da ciuffi sulla fronte che richiamano le acconciature di quel periodo. Il cambio di stile ha attirato l’attenzione tra le sfilate e le presentazioni della manifestazione.

Anche Elodie ha deciso di dare un taglio alla lunga chioma corvina, e ha catalizzato l’attenzione alle sfilate della Milano Fashion Week con un long bob vaporoso con ciuffi sulla fronte omaggio alle acconciature Anni 60. Elodie irriconoscibile alla Milano Fashion Week con il long bob. La cantante 35enne ci aveva abituato ai lunghissimi capelli scuri quasi sempre sfoggiati lisci, acconciati di volta in volta in code o trecce. Alla sfilata di Prada, però, si è presentata con un nuovo taglio, un long bob scalato acconciato in morbidissime onde. GUARDA LE FOTO Il momento magico di Elodie, tra musica e cinema: le foto di ieri e di oggi. Anche il colore è stato rinfrescato: la base castano scuro è stata ravvivata d a sfumature ramate sottili, quasi impercettibili a un primo sguardo, ma in grado di catturare la luce e di scaldare l’incarnato. 🔗 Leggi su Amica.it

