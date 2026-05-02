La famiglia di Alex Zanardi è stata presente fino all’ultimo momento, accompagnando il campione nel suo percorso finale. La moglie Daniela ha condiviso parole di affetto e vicinanza, testimoniando il legame stretto che li univa. La presenza dei familiari ha rappresentato un sostegno costante nei momenti più difficili, mentre si concludeva la lunga battaglia iniziata con l’incidente.

Accanto a Alex Zanardi fino all’ultimo istante, la famiglia ha accompagnato il campione nel suo ultimo tratto di vita. La moglie Daniela Manni non lo ha mai lasciato solo: presente dopo il drammatico incidente del 2001 in Germania, al suo fianco durante la lunga riabilitazione, e ancora accanto a lui dopo il grave schianto in handbike in Toscana. Fino alla sera del 1° maggio, quando Zanardi si è spento all’età di 59 anni. L’annuncio della famiglia è arrivato con parole cariche di dolore e riservatezza: «È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta nella serata di ieri. Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari».🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Zanardi, le parole dell’amata Daniela: l’amore della famiglia fino alla fine

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