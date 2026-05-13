Le scelte dell’Epg | Attenzione alla fascia grigia

Il Piano Casa approvato dal Governo ha riacceso il dibattito sul problema dell'emergenza abitativa, anche se non interviene specificamente sul settore dell’edilizia residenziale pubblica. L’attenzione si concentra sulla cosiddetta “fascia grigia”, un’area che comprende interventi e situazioni non chiare sotto il profilo normativo. Le decisioni prese dall’Epg, l’ente preposto, sono state oggetto di discussione tra gli esperti.

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