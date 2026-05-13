Le scelte dell’Epg | Attenzione alla fascia grigia
Il Piano Casa approvato dal Governo ha riacceso il dibattito sul problema dell'emergenza abitativa, anche se non interviene specificamente sul settore dell’edilizia residenziale pubblica. L’attenzione si concentra sulla cosiddetta “fascia grigia”, un’area che comprende interventi e situazioni non chiare sotto il profilo normativo. Le decisioni prese dall’Epg, l’ente preposto, sono state oggetto di discussione tra gli esperti.
"Il Piano Casa del Governo riapre il dibattito sull’emergenza abitativa, ma non riguarda direttamente l’edilizia residenziale pubblica". Un chiarimento che arriva anche dall’Epg, la società che gestisce circa 3mila alloggi popolari in provincia per conto dei 28 Comuni del territorio. Il direttore di Epg, Corrado Natale, entra nel merito del Piano Casa, sottolineandone il valore ma anche il perimetro d’azione. "È un’ottima cosa – dice Natale –, perché riguarda una fascia che oggi è scoperta, quella delle persone che non possono accedere alle graduatorie delle case popolari, perché comunque hanno un reddito superiore per averne diritto, ma nemmeno sono in grado di sostenere il mercato libero".🔗 Leggi su Lanazione.it
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