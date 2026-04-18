’Sfitto zero’ | piano da 10 milioni Canone calmierato per 200 alloggi | Una risposta alla ’fascia grigia’

Da ilrestodelcarlino.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il programma ’Sfitto Zero’, saranno disponibili sul territorio comunale 252 alloggi a canone calmierato. Si tratta di un progetto da 10 milioni di euro. Sono questi i numeri che danno consistenza al programma ‘Sfitto Zero’, piano di edilizia residenziale sociale (Ers) promosso dalla Regione Emilia-Romagna per allargare il numero di alloggi accessibili dai cittadini a un quota contenuta. La manovra ð 0532-250800. "Questa è un’opportunità importante – dichiara l’assessore comunale alla Politiche Abitative, Cristina Coletti – perché fornisce risposte reali alla fascia di cittadini che faticano a trovare soluzioni abitative sostenibili. Abbiamo quindi scelto di aderire ad un avviso regionale che ha la duplice finalità di valorizzare il patrimonio edilizio pubblico e ampliare l’offerta abitativa a prezzi contenuti".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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