Con il programma ’Sfitto Zero’, saranno disponibili sul territorio comunale 252 alloggi a canone calmierato. Si tratta di un progetto da 10 milioni di euro. Sono questi i numeri che danno consistenza al programma ‘Sfitto Zero’, piano di edilizia residenziale sociale (Ers) promosso dalla Regione Emilia-Romagna per allargare il numero di alloggi accessibili dai cittadini a un quota contenuta. La manovra ð 0532-250800. "Questa è un’opportunità importante – dichiara l’assessore comunale alla Politiche Abitative, Cristina Coletti – perché fornisce risposte reali alla fascia di cittadini che faticano a trovare soluzioni abitative sostenibili. Abbiamo quindi scelto di aderire ad un avviso regionale che ha la duplice finalità di valorizzare il patrimonio edilizio pubblico e ampliare l’offerta abitativa a prezzi contenuti".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Sfitto zero’: piano da 10 milioni. Canone calmierato per 200 alloggi: "Una risposta alla ’fascia grigia’"

Notizie correlate

Chi può chiedere uno dei 46 alloggi a canone calmierato a Imola. “Riservati alla fascia grigia”Imola, 24 febbraio 2026 – Un piano per provare a contrastare un fenomeno che ormai da tempo ha assunto i contorni dell’emergenza anche in città.

Piano casa, pronti 23 alloggi da ristrutturare: affitti a canone calmierato per i cittadini“Riassegnare rapidamente gli alloggi pubblici, attualmente sfitti perché bisognosi di interventi di ristrutturazione, a lavoratori a reddito...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: ’Sfitto zero’: piano da 10 milioni. Canone calmierato per 200 alloggi: Una risposta alla ’fascia grigia’; Sfitto Zero, 325 alloggi a canone calmierato in provincia di Ferrara; Al Navile posa della prima pietra per il nuovo centro buddista Soka Gakkai; Piano del traffico sotto casa Rivoluzione green della viabilità | Tour nei quartieri fra la gente.

La vicesindaca Clancy promette: Sfitti zero entro la primaveraLa delegata alla Casa annuncia 5mila case coinvolte nel piano comunale: Investiti centinaia di milioni di euro. Sul tavolo sfratti il sindaco Lepore scrive al prefetto Ricci: Uno strumento efficace ... msn.com

Ferrara, col programma “Sfitto Zero” disponibili sul territorio comunale 252 alloggi a canone calmierato x.com

Affittare non deve essere una scommessa. Molti proprietari sono convinti che per guadagnare di più sia necessario sparare il prezzo più alto possibile. Ma la matematica dice il contrario: un canone troppo alto porta a inquilini instabili, mesi di sfitto e tasse che - facebook.com facebook