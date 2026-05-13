Le remore a volte si infilano nell'ano delle mante ma a loro non piace | filmato per la prima volta questo comportamento
È stato diffuso un video che mostra le remore, i pesci noti per attaccarsi come ventose ad altri animali marini, mentre si infilano nella cloaca di una mante gigante. Questa scena, ripresa per la prima volta, permette di osservare direttamente un comportamento che in precedenza si conosceva solo attraverso descrizioni o ipotesi. Le immagini mostrano chiaramente il momento in cui le remore si avvicinano e si inseriscono nell'apertura degli animali più grandi.
Le remore, i pesci che si attaccano come ventose ad altri animali marini, a volte si infilano nella cloaca delle mante giganti. Uno studio documenta per la prima volta questo comportamento che alle mante, però, sembra non piacere affatto.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
La lince iberica preda i conigli e prima di darli in pasto ai cuccioli li immerge nell’acqua. Comportamento mai osservato prima in naturaIn uno studio pubblicato a marzo, gli etologi hanno descritto un raro comportamento osservando diverse linci iberiche nel cuore della Spagna centrale...
I capodogli si prendono a testate: il comportamento che ha ispirato Moby Dick ripreso in video per la prima voltaGrazie all'uso di droni, per la prima volta gli scienziati hanno ripreso dei capodogli che si prendono a testate.
Si parla di: Al Festival biblico le rampe in Lego dei Talents Lab; Ivana Sica presenta ''Il capanno sul mare'', il suo quinto romanzo, ancora una volta al femminile.
Questo pensiero viene da qualcuno (io) che non ha remore nella comunicazione, comunicare è fondamentale e lo faccio sempre, però, a volte, mi piacerebbe che persone ultra trentenni azionassero il cervello e si rendessero conto del minimo indispensabile. x.com
Lipa, 30 Aprile 1944 Io ci sono stato più volte e più volte mi sono vergognato di quello che gli italiani lì hanno fatto. Se uno vuol conoscere il fascismo del Duce vada a Lipa. E poi mi spieghi perché non e’ antifascista. Ma me lo spieghi bene, però. 3 0aprile 202 facebook
Sono fermamente convinto che il traguardo dell'ora in un album sia una linea dura, che molti artisti non dovrebbero mai oltrepassare a meno che non abbiano una ragione MOLTO valida per farlo. Quali credenze strane o diverse hai riguardo alla musica? : r/fa reddit
Le remore a volte si infilano nell’ano delle mante, ma a loro non piace: filmato per la prima volta questo comportamentoLe remore, i pesci che si attaccano come ventose ad altri animali marini, a volte si infilano nella cloaca delle mante giganti ... fanpage.it