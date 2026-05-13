Le remore a volte si infilano nell'ano delle mante ma a loro non piace | filmato per la prima volta questo comportamento

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato diffuso un video che mostra le remore, i pesci noti per attaccarsi come ventose ad altri animali marini, mentre si infilano nella cloaca di una mante gigante. Questa scena, ripresa per la prima volta, permette di osservare direttamente un comportamento che in precedenza si conosceva solo attraverso descrizioni o ipotesi. Le immagini mostrano chiaramente il momento in cui le remore si avvicinano e si inseriscono nell'apertura degli animali più grandi.

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Le remore, i pesci che si attaccano come ventose ad altri animali marini, a volte si infilano nella cloaca delle mante giganti. Uno studio documenta per la prima volta questo comportamento che alle mante, però, sembra non piacere affatto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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