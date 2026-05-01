La lince iberica preda i conigli e prima di darli in pasto ai cuccioli li immerge nell'acqua Comportamento mai osservato prima in natura

Un recente studio pubblicato a marzo ha documentato un comportamento inedito tra le linci iberiche: queste predano conigli e, prima di consegnarli ai cuccioli, li immergono nell'acqua. Le osservazioni sono state condotte nel centro della Spagna centrale, dove gli etologi hanno registrato più di un episodio di questa pratica. Si tratta di un comportamento mai prima rilevato in natura tra questa specie.

In uno studio pubblicato a marzo, gli etologi hanno descritto un raro comportamento osservando diverse linci iberiche nel cuore della Spagna centrale immergere le prede prima di darle in pasto ai cuccioli. Un fenomeno insolito che fa presumere la capacità di adattamento ai cambiamenti ambientali.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate La lince che “lava” la preda prima di mangiarla: un comportamento che sorprende gli scienziatiIn Spagna, le fototrappole hanno immortalato alcune linci pardine mentre immergevano le prede nell’acqua prima di mangiarle. Arteta distribuisce penne ai giocatori dell’Arsenal prima dello Sporting in Champions: li sta allenandoIl tecnico è noto per i suoi metodi spesso eccentrici, che mescolano preparazione fisica, focus mentale, coesione di squadra e trucchi psicologici. Aggiornamenti e dibattiti La lince iberica preda i conigli e prima di darli in pasto ai cuccioli li immerge nell’acqua. Comportamento mai osservato prima in naturaIn uno studio pubblicato a marzo, gli etologi hanno descritto un raro comportamento osservando diverse linci iberiche nel cuore della Spagna centrale immergere ... fanpage.it La lince che lava la preda prima di mangiarla: un comportamento che sorprende gli scienziatiUna femmina di lince pardina (Lynx pardinus) immerge un coniglio in acqua un coniglio appena catturato. Foto da Jiménez et al., 2026 Negli ultimi decenni, soprattutto grazie alle fototrappole, stiamo ... fanpage.it