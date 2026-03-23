I capodogli si prendono a testate | il comportamento che ha ispirato Moby Dick ripreso in video per la prima volta

Grazie all'uso di droni, per la prima volta gli scienziati hanno ripreso dei capodogli che si prendono a testate. Si discuteva di questo comportamento da secoli, anche in relazione all'affondamento di alcune imbarcazioni durante l'epoca della baleneria. Quello della baleniera Essex, ad esempio, ispirò il celebre romanzo Moby Dick. Ora sappiamo con certezza che questi cetacei possono usare la testa come un ariete. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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