Intestino | 6 sintomi da tutto il corpo che ti fanno capire che non stai bene

Da gazzetta.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il microbioma intestinale influisce su molte parti del corpo, dal cervello alla pelle, e quando la sua condizione si altera, si notano segnali in diversi sistemi. Alcuni sintomi possono manifestarsi attraverso cambiamenti nel tono dell’umore, problemi alla pelle o disturbi digestivi. La connessione tra intestino e altri organi è ormai riconosciuta, e alcuni segnali corporei possono indicare che qualcosa non funziona come dovrebbe.

La salute di tutto il nostro corpo passa anche e soprattutto dalla nostra salute intestinale: se il microbioma è in equilibrio, tutto l’organismo ne risente positivamente. Viceversa, possono sopraggiungere diversi problemi di salute. Del resto l’intestino è collegato a tutto: dal cervello alla pelle. Per questo, ci sono dei segnali che non bisogna ignorare e che possono far capire che l’intestino non in salute: ecco i sei più importanti. Alcuni dei segnali più evidenti di problemi intestinali arrivano dallo stomaco, e in particolare dalla digestione. La presenza di mal di stomaco, gas, gonfiore, diarrea o stitichezza e bruciore di stomaco può rappresentare un campanello d’allarme per l’intestino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

intestino 6 sintomi da tutto il corpo che ti fanno capire che non stai bene
© Gazzetta.it - Intestino: 6 sintomi da tutto il corpo che ti fanno capire che non stai bene

Lavastoviglie, stai sbagliando tutto: c’è un segreto nel cestello che nessuno conosce (e che ti sveliamo)Pensavi che mettere i piatti in lavastoviglie fosse un’operazione banale? Ti sbagliavi! Caricare questo elettrodomestico nel modo giusto non è solo...

Leggi anche: Crans-Montana, il fratello di Emanuele Galeppini: «So che ora stai giocando a golf lassù. Sei il mio migliore amico e ti vorrò bene per sempre»

Intestino Irritabile: la Dieta che funziona DAVVERO (no bufale)

Video Intestino Irritabile: la Dieta che funziona DAVVERO (no bufale)

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: IBS e sensibilità al glutine, la sovrapposizione nascosta; Sintomi simil influenzali: quali malattie li causano e come capire se è influenza; Svezia: nuovi dati a lungo termine confermano l'efficacia di guselkumab per la colite ulcerosa; Quando l’influenza diventa polmonite? Cosa sapere sulle polmoniti da influenza.

Check-up fai-da-te: 7 segnali del corpo che partono dall’intestino (e che non dovresti ignorare)Apparato digerenteIntestinoGastroenterologia Ultimo aggiornamento – 23 Febbraio, 2026 Indice del contenuto 1. Gonfiore addominale frequente 2. Cambiamenti dell’alvo 3. Bruciore di stomaco e digestione ... msn.com

Intestino irritabile: può dipendere da una carenza vitaminicaGonfiore, dolori addominali, stitichezza e diarrea (talvolta entrambe): sono alcuni dei sintomi del colon irritabile. Un disturbo comune ma che purtroppo può in qualche caso risultare invalidante e ... gazzetta.it