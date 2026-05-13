Il campo largo, pur senza un programma definito, si presenta già come un ambiente difficile da gestire. Le dinamiche interne mostrano chiaramente tensioni e conflitti tra le diverse anime che lo compongono. Si notano atteggiamenti e comportamenti che rivelano le pulsioni più profonde di alcuni componenti, spesso legate a vecchi schemi e tentazioni che sembrano riaffiorare con forza.

Non ha un programma elettorale, ma il Campo Largo è già un gran casino. Stanno emergendo tutte le pulsioni primordiali delle sinistre, le tentazioni peggiori, gli antichi vizi. In pochi giorni hanno sfornato: 1. Introduzione della tassa patrimoniale, un ottimo incoraggiamento agli investimenti e allo sviluppo nel Paese; 2. Il prode Zan ha messo le mani avanti dicendo che vanno introdotti i matrimoni tra omosessuali, aprendo un conflitto con la Chiesa, il mondo e i valori che rappresenta; 3. È ripartita la caccia allo sbirro, la mostrificazione della polizia, un tema che a sinistra ricompare come il giorno della marmotta. Fare controlli e prevenzione quando c’è di mezzo uno straniero non si può, scatta l’accusa di razzismo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Le pulsioni primordiali del campo largo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Giuseppe Conte canta “Via del Campo” (largo) di De André : «Dal campo largo nasceranno frutti copiosi» – Il videoIntercettato dal Karaoke Reporter Dejan Cetnikovic il presidente del Movimento 5 stelle , Giuseppe Conte canta “Via del Campo” (largo?) di Fabrizio...

Le pericolose utopie del campo largo e l’attesa a destraLe manifestazioni del 25 aprile e del 1° maggio sono state un ottimo test per vedere quanto la sinistra sia oggi incompatibile con il governo...

Argomenti più discussi: Che tipo di ebreo è stato il padre della psicanalisi? Un omaggio a Sigmund Freud, a 170 anni dalla nascita; I nuovi leader e la manipolazione delle masse; Unitre e l’aritmetica del dolore: se la guerra uccide quattro civili per ogni soldato; Le pulsioni primordiali del campo largo | Libero Quotidiano.it.