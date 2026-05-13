Le pulsioni primordiali del campo largo

Da liberoquotidiano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campo largo, pur senza un programma definito, si presenta già come un ambiente difficile da gestire. Le dinamiche interne mostrano chiaramente tensioni e conflitti tra le diverse anime che lo compongono. Si notano atteggiamenti e comportamenti che rivelano le pulsioni più profonde di alcuni componenti, spesso legate a vecchi schemi e tentazioni che sembrano riaffiorare con forza.

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Non ha un programma elettorale, ma il Campo Largo è già un gran casino. Stanno emergendo tutte le pulsioni primordiali delle sinistre, le tentazioni peggiori, gli antichi vizi. In pochi giorni hanno sfornato: 1. Introduzione della tassa patrimoniale, un ottimo incoraggiamento agli investimenti e allo sviluppo nel Paese; 2. Il prode Zan ha messo le mani avanti dicendo che vanno introdotti i matrimoni tra omosessuali, aprendo un conflitto con la Chiesa, il mondo e i valori che rappresenta; 3. È ripartita la caccia allo sbirro, la mostrificazione della polizia, un tema che a sinistra ricompare come il giorno della marmotta. Fare controlli e prevenzione quando c’è di mezzo uno straniero non si può, scatta l’accusa di razzismo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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